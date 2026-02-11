Submitted by the Orcas Island School District.

Any child, birth to five, whose family or caregivers would like more information about their child’s development can contact their local district to receive a free Child Find Screening, Tuesday, March 3 through Thursday, March 5, Orcas Island School District, 557 School Road. Email ​​Lorena Stankevich (lstankevich@oisd.org) or call 360-376-1561 to schedule an appointment.

Are you worried about your child’s development?

Does your child:

• Have a medical disorder or birth defect that interferes with their development?

• Have difficulty communicating with people outside the family?

• Have difficulty keeping up with other children their age?

• Have issues learning when they are experiencing social-emotional difficulties?

What happens during a Child Find Screening?

The purpose of a Child Find Screening is to identify issues that may affect your child’s learning, growth and development, and to help parents identify their child’s strengths and weaknesses.

During the screening, your child may stack small blocks, cut with scissors, draw, count, name colors, jump and have fun!

After the screening, someone will contact you about the results, and you may be given suggestions, a referral for more testing or scheduled to have skills rechecked later. You will have the chance to ask any questions about your child’s development. The whole process takes about 45 minutes!

Where can I go for screening?

All school districts in Washington State have Child Find Screenings available. For more information and to schedule a screening in your school district, please contact:

Lorena Stankevich, Orcas Island School District, 557 School Rd, 360-376-1561 (leave a message), lstankevich@oisd.org (preferred).

If your family is living in a temporary situation, you may contact the district where you are currently staying for a screening.

WAC 392-172A-02040 – School districts shall conduct child find activities calculated to reach all students with a suspected disability for the purpose of locating, evaluating and identifying students who are in need of special education and related services, regardless of the severity of their disability.

Cualquier niño, desde el nacimiento hasta los cinco años, cuya familia o cuidadores deseen obtener más información sobre el desarrollo de su hijo, puede comunicarse con su distrito local para recibir una evaluación gratuita de Child Find, del martes 3 de marzo al jueves 5 de marzo, Distrito Escolar de Orcas Island, 557 School Road. Envíe un correo electrónico a Lorena Stankevich o llame al 360-376-1561 para programar una cita.

¿Está preocupado por el desarrollo de su hijo?

¿Su hijo tiene –

• ¿Un trastorno médico o un defecto congénito que interfiere con su desarrollo?

• ¿Dificultades para comunicarse con personas ajenas a la familia?

• ¿Dificultad para mantenerse al día con otros niños de su edad?

• ¿Problemas de aprendizaje cuando experimenta dificultades socioemocionales?

¿Qué sucede durante una prueba de Child Find?

El propósito de una Evaluación de Child Find es identificar problemas que pueden afectar el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de su hijo y ayudar a los padres a identificar las fortalezas y debilidades de su hijo.

Durante la proyección, su hijo puede apilar bloques pequeños, cortar con tijeras, dibujar, contar, nombrar colores, saltar y divertirse.

Después de la evaluación, alguien se comunicará con usted acerca de los resultados y es posible que le den sugerencias, una remisión para más pruebas o una programación para que se vuelvan a verificar las habilidades más adelante. Tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre el desarrollo de su hijo. ¡El proceso entero dura unos 45 minutos!

¿Dónde puedo ir para la detección?

Todos los distritos escolares del estado de Washington tienen disponibles pruebas de detección de niños. Para obtener más información y programar una evaluación en su distrito escolar, comuníquese con:

Lorena Stankevich, Distrito escolar de Orcas Island, 557 School Road, 360-376-1561 (deje un mensaje), lstankevich@oisd.org, (preferable).