Free kindergarten transition event at Camp Orkila on May 11

Submitted by the Orcas Community Resource Center Communications Team.

The Orcas Community Resource Center invites families to a free kindergarten transition event on Monday, May 11, from 5-7 p.m. at Camp Orkila’s Main Lodge. Designed for children entering kindergarten in fall 2026 and their parents/caregivers, the evening features hands-on activities, social interaction and a taco bar catered by Orkila. The event is hosted by the Resource Center with generous support from the ECEAP program and a local donor.

Please park in the main lot; it’s a short walk downhill to the Main Lodge.

Register with your child’s preschool or contact the Resource Center at 360-376-3184 or info@orcasrc.org.

El Orcas Community Resource Center invita a las familias a un evento gratuito de Transición al Kinder el lunes 11 de mayo, de 5 a 7 p.m., en el Edificio Principal del Camp Orkila. Dirigido a niños que ingresarán a kinder en el otoño de 2026 y a sus padres/cuidadores, la tarde incluirá actividades prácticas, interacción social y una barra de tacos preparada por Orkila. El evento es organizado por el Resource Center con el generoso apoyo del programa ECEAP y un donante local.

Estacione en el lote principal; es una corta caminata cuesta abajo hasta el edificio. Regístrese con el preescolar de su hijo o comuníquese al 360-376-3184 o info@orcasrc.org.