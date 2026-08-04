Wildfire smoke continues to blanket Washington

Submitted by the Department of Ecology.

Current situation

Multiple large fires are burning across the state, with no rest in sight for firefighters. Spokane experienced devastating wildfire impacts over the weekend, and the situation is still very active. Hundreds of structures burned, causing potentially hazardous air quality on top of the tragedy. Meanwhile, other fires across the state grew exponentially and are producing large amounts of smoke.

Unhealthy to Very Unhealthy air quality continues to inundate many parts of the state, and more areas are expected to see smoke impacts later today and through the week. As winds shift, smoke is expected to cover the Columbia Basin and travel over parts of Western Washington, including the Seattle metro area.

Air Quality Alerts

Air Quality Alerts have been extended to all of Eastern and Central Washington until further notice. AQAs are also being issued today for parts of Western Washington, including Pierce, King, Snohomish, Kitsap and Thurston counties until Wednesday afternoon. Additional alerts may be issued for other counties in Western Washington if conditions deteriorate.

Situación actual

Hay varios incendios grandes ocurriendo en el estado, y no se vislumbra una tregua para los bomberos en el corto plazo. Spokane ha sufrido impactos devastadores como consecuencia de los incendios forestales y la situación sigue muy activa. Sumándose a esta tragedia, los incendios han quemado cientos de estructuras y están creando condiciones de calidad del aire potencialmente peligrosas. Al mismo tiempo, otros incendios en el estado se han expandido exponencialmente y están produciendo enormes cantidades de humo.

La calidad del aire para muchas áreas del estado se encuentra en la categoría de no saludable o extremadamente no saludable, y se espera que los impactos del humo afecten a un mayor número de áreas más tarde hoy y por el resto de la semana. Se espera que la dirección del viento cambie y que el humo empiece a cubrir la cuenca del río Columbia y se extienda hacia áreas del oeste de Washington, incluida la zona metropolitana de Seattle.

Alertas de Calidad del Aire

Hemos ampliado los AQA a toda la zona este y la zona central de Washington hasta nuevo aviso. También se ha emitido un AQA para los siguientes condados del oeste de Washington hasta el mediodía del miércoles: Pierce, King, Snohomish, Kitsap y Thurston. Si las condiciones se deterioran, podrían emitirse AQA adicionales para otros condados en el oeste de Washington.